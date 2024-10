"Poslednji put kad sam igrao za reprezentaciju, osvojili smo šampionat, pa možda to nešto znači, a možda i ne, ko zna. Većina igrača kaže da im turnir, ili Olimpijske igre, tokom leta pomaže da ostanu u formi, ili možda da postanu bolji. Ne znam da li je to zaista slučaj, ali svakako sam se sjajno proveo i mislim da sam se unapredio igrajući za reprezentaciju. Ne znam da li je to uticalo na moju trenutnu formu ili košarku", rekao je srpski as.