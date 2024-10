Dok traje saga o tome da li Svetislav Pešić ostaje selektor košarkaša Srbije, on je govorio i o Partizanu i Crvenoj zvezdi u Evroligi.

"Jedan od kvaliteta nas Srba je da se često puno puvamo, često bez pokrića. Izgubiti od Baskonije tamo... Nije normalno, ali je stvarno teško dobiti. Teška je atmosfera, ali bez obzira u kom sastavu Baskonija igrala, tamo dobiti utakmicu je baš onako... Toliko godina sam igrao tamo sa Barselonom. Dosta su identifikovani sa svojim igračima. To navijanje nije toliko glasno i bučno, kako je kada igraju Zvezda ili Partizan. Ali osećaj i pripadnost, to igrač osećaju. Taman i ako nije bučno u dvorani, na neki drugačiji način postoji povezanost između igrača i navijača. Vitorija živi za košarku. Tamo dobiti, moraš da odigraš jednu od boljih utakmica. Partizan je vodio, dobro odigrao, još je početak sezone, još se traže. Sve su tamo novi igrači", rekao je Pešić.

"Ja to imam tri godine u reprezentaciji. To je Željko video od mene. Svaku utakmicu u kvalifikacijama smo igrali sa drugim timom. To je teško, ne treneru, nego igračima. Uvek je malo vremena, uvek treba više. Ali trebaće vremena, ne samo treneru da nametne svoj stil, projekat, način komunikacije, nego i igračima da se međusobno povežu. Željko je rekao da su krenuli u pravljenje tima, ali da nisu želeli da baš tako ispadne. Tako se namestilo, nekome je istekao ugovor, pogotovo ti Amerikanci. Neke stvari i klub i igrači su hteli da se dese drugačije".