"Nikola i Luka su pitali može li neki NBA klub da dođe u Srbiji ili Sloveniju. Rekao bih da je vrlo teško, jer je organizacija ovih utakmica izuzetno zahtevna po pitanju resursa i gotovo nikada nema ekonomski smisao kao jednokratni događaj. A tamo gde ima smisla, bilo da je to u Meksiko Sitiju, Parizu, ovde u Abu Dabiju, kao što sam već rekao, to je deo višegodišnje inicijative - rekao je Silver i time jasno stavio do znanja da ne planira NBA meč u Srbiji.