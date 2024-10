- Nisam nezadovoljan kako se sve odvija i u kom pravcu situacija ide. Mada, mediji se trude da naprave senzacionalističku priču za koju mislim da je nepotrebna. Mislim da je najbolje da Pešić ostane, jer će se tako obezbediti kontinuitet. Razgovarali smo Kari i ja više puta, a od čega zavisi da li će on ostati na tom mestu? On je tu tri godine, prošao je kroz raznorazne situacije. Tačno je da ima 75 godina i poštujem to što je izjavio, ali vrata su mu otvorena da ostane i da tako napravimo još jedan iskorak. Podsetiću na to da mi nemamo nijednu zlatnu medalju kao Srbija, a da je sledeće godine Evropsko prvenstvo, pa to može da bude još jedan izazov. Ali hajde da uradimo svoj posao u tišini. Od medijske bude nemamo ništa.