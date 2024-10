Bio je agresivan, prgav igrač i često je izazvao sukobe na parketu. Kao igrač Splita učestvovao je u tuči koja se i danas prepričava. Naime, jednom prilikom ušao je žestok klinč sa tadašnjim asom Cibone Amerikancem Maršalom. Došlo je do opšte tuče na terenu u kojoj je Štemberger izvukao deblji kraj.

"Imao sam borbe sam sa sobom. Bile su to bitke, prelomio sam kada sam došao na dno. Kada sam shvatio da to utiče na mentalno zdravlje, da sam nakon jednog izlaska tri dana u depresiji. Ne možeš se toga lako rešiti. Najpre moraš da priznaš: 'OK , imam problem sa alkoholom, nemam kontrolu'", iskren je bio Štemberger.