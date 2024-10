Naš proslavljeni košarkaš i trener, Aleksandar Saša Đorđević, u podkastu "X&O's Chat" otkrio je jednu izuzetno zanimljivu anegdotu iz svoje blistave košarkaške karijere.

Kao igrač osvojio je sve što se osvojiti može, a sjajne rezultate nastavio je da pravi i kada je uplovio u trenerske vode. Ponosno ističe da je tokom igračke karijere imao sjajne mentore od kojih je mnogo naučio.

"Bilo je mnogo epizoda i saveta. Neku stvar koju sam shvatio kada mi je bila rečena je, i kao igrač učio sam od Željka Obradovića, Aita, Skariola, Pešića.. Naprimer, Aito je uspevao na igrače da prenese jednu mirnoću. Nije bilo potrebe za urlanjem vređanjem i negde tu tražim svoj način treniranja. Retko kada mogu da me čuje da opsujem, možda mi je i Bog dao taj način komunikacije da mogu da dođem do tih stvari. Manje je više, Aito mi je to rekao", kaže Saša i otkriva:

"U Barcelonu sam došao iz NBA lige, tražio sam svoju igru. Ja pogodim 12-15-16, sednem na klupu. Govorim da me puste, da mogu više, on mi govori: "Manje je više". Trener Aito mi je govorio da nema potrebe, naš cilj nije da pobeđujemo utakmice, već da osvajamo titule. One se osvajaju na kraju protiv najbolje ekipe protiv nas. Tvojih 30 poena ako navikneš naše igrače protiv takvog protivnika će biti 16. Tokom cele sezone je navikavao igrače da se osećaju moćnijim, jačim i sjajna filozofija koja me vodi u mom načinu shvatanja svega toga".

Potom se prisetio i momenta kada je shvatio šta je Aito time želeo da mu kaže.

"Igrali smo finale KRK 1999. kada je bilo bombardovanje, izgubili smo od Estudiantesa 15-16 razlike i igramo uzvrat u Barceloni. Poluvreme je bilo traljavo, a on ulazi u svlačionicu i direktno na mene: Sada trebamo tvoje poene, liderske spsobonosti i kvalitet. To sam čekao. U to vreme Kup Radivoja Koraća bio je međunarodno takmičenje. Jako mi je drag Aito baš zbog toga što je potvrdilo fantastičnu teoriju".

Prisetio se i sjajnog saveta koji je na Evropskom prvenstvu 1997. godine dobio od legendarnog Moke Slavnića.

"Moram još jednu priču. Ljudi koji možda prate i znaju.. Igrali smo 1997. godine Evropsko prvenstvo, a u grupi smo imali par povreda. Savić se povredio, Danilović takođe. Grupa je bila dosta teška, uzimao sam na sebe dosta odgovornosti, imao sam samopouzdanje. Moka Slavnić je bio na prvenstvu i gledao je sa strane. Prišao mi je u hotelu i rekao: Mali, mogu da ti kažem nešto. Manje za tebe, više za ekipu, to mi je rekao", kaže Sale i dodaje:

"To je potpuna potvrda iste priče, rečene na drugi način od čoveka koji je bio moj igrački idol. Moka Slavnić i Kićanović uz Ajzeu Tomasa sam gledao da skidam, kao svoje idole. Njegova glava i mozak su razmišljali samo o osvajanju. Moraš da ih razigraš, to mi je govorio. Njima je stalno cilj bio da osvoje zlatnu medalju. Svako do njih je mogao da postigne 20-30 kada je hteo, ali u reprezentaciju nisu želeli da jedan od drugog ne uzimaju drugom pozornicu. Vrhunski igrači su znali kada da naprave to “manje je više”. I dan, danas se sećam hotela i njegovog izraza lica. Dao mi je šansu sa 16 godina, pustio me da grešim i kritikovao na treninzima".

