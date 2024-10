"To nam je bio plan, postavili smo takvu odbranu i držali se toga. Ja sam tu, čuvam njega, ali to je zasluga tima. Nismo mu dali da diše, da uđe u ritam, jer je to igrač koji može za 20 minuta da da 30 poena i ekipa je odradila dobar posao na njemu. To je jedan od ključeva".