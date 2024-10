"Generalno mislim da je bila jedna dobra utakmica protiv izvanrednog tima. Šteta što smo ponovo zbog nekih sitnih stvari izgubili utakmicu. U momentima kada se rival odvojio, imali smo situaciju da nismo napravili nijedan faul. U napadu dosta dobrih situacija kad god smo imali strpljenja i igrali na način da imamo više pasova, to je bilo dobro. Lično verujem u ovu ekipu, mislim da će igrati sve bolje. Moramo da budemo fokusirani na sitne stvari koje su bitne. Svaka utakmica u Evroligi će biti na jednu loptu, bila je i ova kako god da je to izgledalo. Oni su se odvojli posle onog namernog faula i sa šutem za tri poena kada je izgledalo da možemo da to branimo mnogo bolje. Početak drugog poluvremena je obeležilo to što nismo ubacili mnogo otvorenih šuteva. To je košarka, sa tim nemam nikakvih problema. Sve čestitke za borbu i želju, da nastavimo tako, mislim da će biti sve u redu", poručio je Obradović.