"Niko ne želi da igra protiv Olimpijakosa. Visoki su, dugački i imaju razvijen višegodišnji sistem. Vezenkov se vratio, on počne utakmicu sa 10 slobodnih bacanja. Ne znamo kako to uspeva, ali pogleda sudije i dobije dva slobodna bacanja. Bukvalno je tako. Onda pogleda na drugu stranu i dobije nova dva penala. Teško je igrati tako, dobili su 43 slobodna bacanja", jasan je bio Italijan.

- Trebalo bi da nađem most i počinim samoubistvo zbog svega toga?! Evroliga je veoma teško takmičenje, posebno za mlade igrače ili one koji nikada nisu igrali u ovoj ligi. Sve je veliko, brzo, veoma fizički. Ponekad, igrači postaju veoma uznemireni. Potreban im je period adaptacije. Moramo da radimo na tome da imamo malo više kreacije. To je nešto što je prioritet, ali igramo, takmičimo se - poručio je Trinkijeri.