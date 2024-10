Igrao je Partizan bez Tajrika Džonsa koji je doživeo lakšu povredu u Madridu, ali su igrači koji su bili na raspolaganju izneli su sav teret ovog meča.

Prvo poluvreme proteklo je u laganom ritmu, a crno-beli su došli do dvocifrene prednosti.

Treća četvrtina donela je bespotrebnu nervozu. Isključen je trener domaćih Petar Mijović, onda je Vanja Marinković zaradio nesportski faul zbog udaranja protivnika laktom, a sudijsko gledanje snimaka trajalo je u nedogled. Derbi se "prišunjao", smanjili su razliku na -6 - 50:56, ali je fantastični Džons vratio Partizan na sigurnu prednost!

Partizan je sa četiri vezana poena Brauna otvorio četvrtu deonicu i vratio dvocifrenu prednost koju su do kraja održavali i povećavali do maksimalnih +20 na kraju. Gledali smo tvrd meč iz kog će navijači crno-belih upamtiti samo rezultat.

Najefikasniji u redovima crno-belih bio je Karlik Džons koji je postigao 19 poena, dok su ga pratili Lundberg i Dejvis sa 13 odnosno 10 poena.

Kod domaćih 13 poena Hadžibegovića, 10 je dodao Nil koliko je imao i Bogavac.

Partizan očekuje duplo kolo Evrolige, u utorak su domaćini Bajernu, dok u četvrtak idu na noge Makabiju u praznu halu Aleksandar Nikolić.

U ABA ligi, izabranici Željka Obradovića gostuju Zadru u 5. kolu u ponedeljak 21. oktobra.