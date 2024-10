"Odmah da kažem, da ne bih dužio i mnogo pričao, ova utakmica ide na moj konto kao trenera, jer nažalost nisam bio sa ekipom poslednja tri dana iz privatnih razloga. Van puta koji smo imali, gde je trebalo da dođemo u Beograd ranije iz objektivnih razloga, smeštajni kapaciteti nisu to dozvoljavali. Jednostavno, sve ide na moj konto, nemam šta da zamerim svojim igračima, videlo se da su umorni, da nisu spremni za utakmicu i to je to", rekao je Pavićević.