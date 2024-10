– On je u toku nedelje doživeo povredu na treningu, nije bio spreman da igra. Kao što se to dešavalo i do sada, nismo se obazirali na to, jer ovi momci treniraju veoma dobro, svih 14 koji su sa nama i vrlo sam zadovoljan kada mogu da dam priliku nekome da to pokaže i na utakmici. Videćemo kakva će biti situacija sa Kostom, nastavljamo da radimo dalje, dodao je šef struke Mege, Marko Barać.