"Tokom napada u kojem sam pokušao da izblokiram šut, Biberović i ja smo pali na parket. Kada sam pokušao da ustanem, on me je agresivno zgrabio za vrat i glavu otpozadi, povukao me dole i gurnuo mi lice u njegovu ruku, a na taj način mi je ostavio strašne ogrebotine zajedno sa bolom u vratu. Kada sam pokušao da se ponovo odvojim od njega, on je nastavio i ogrebao me po rukama. Želim da budem jasan da ga nisam ujeo i da sam samo želeo da ustanem sa parketa. To što neko nekoga hvata za glavu i vrat nema nikakvog mesta u košarci", napisao je Brajant.