"Osećaj koji sam imao dok sam igrao tamo, nisam imao nigde drugde. Ni na koledžu, ni u srednjoj školi, ni u jednom drugom timu. Kada vas toliki broj navijača podržava, i kada su tako lojalni, to sam mnogo cenio i obožavao. Takođe, bili smo prilično uspešni, pobeđivali smo, vratili tim u Evroligu. Mnogo mi je značilo, kao i za moju karijeru. Kao da sam pravio temelje za svoj drugi dom. Uvek ću ceniti to mesto", kaže Beron i dodaje:

"Kada mi deca porastu, želim da ih dovedem u Srbiju, to mi je veoma važno. Da im pokažem koliko je tu važna košarka, da im pokažem gde sam igrao. Voleo bih da vide jedan derbi između Crvene zvezde i Partizana, osete tu atmosferu. Sve to mi nedostaje i definitivno ću se vratiti. Takođe, ako na bilo koji način mogu da pomognem Crvenoj zvezdi, ovde u Americi ili bilo gde, uvek sam tu."

"Sećam se play-offa ABA lige, to su bile velike utakmice. Obe serije, protiv Partizana i Budućnosti, to su bili ključni trenuci u mojoj karijeri. Tu sam napravio iskorak, podignem igru i status u Evropi. Tada se sve promenilo. Pamtim tu prvu utakmicu sa Partizanom, kada sam postigao koš pod faulom, a pa onda vezao još jedno polaganje za pet poena u nizu i dobili smo utakmicu -to je bila ključna tačka u mojoj karijeri"

"Uvek sam mislio da sam igrač za Evroligu jer sam imao to samopouzdanje, ali sam tada u očima svih postao. Dokazao sam da mogu da igram na visokom nivou i pobeđujem. Uz to, tu je srpski play-off sa Partizanom. Bila je to luda serija. U dvorani je bilo kao u sauni, utakmica se konstanto prekidala zbog ubacivanja predmeta. Bilo je ludo i na kraju smo pobedili. Naravno, bili su koraci, to svi znamo i mnogo je smešno kad se setim toga… Imam mnogo lepih sećanja”, zaključio je Beron.