Doskorašnji predsednik Crvene zvezde je već govorio o popularnom Kariju i njegovoj želji da on i u narednom periodu vodi nacionalni tim, međutim, Pešić je poručio da nisu velike šanse da se to dogodi.

"Mislim da ćemo do kraja ove nedelje, najkasnije do kraja meseca imati selektora. Da li će to biti stari selektor, naše su nade i ideje da Kari ostane. Imali smo nekoliko sastanaka. I nastavićemo da razgovaramo. Mislim da Kari to može. Moramo organizaciono stvari da postavimo drugačije, da uz njega bude nekoliko mlađih trenera, da uče od njega i da mu pomažu. Dugo se razgovara zato što Kari ima 75 godina, ima druge prioritete. Ja da sam mogao, pregovarao bih sa njim tri meseca pred Olimpijske igre. Ali nisam mogao", rekao je Čović u emisiji "N1 Studio live" i dodao:

"On jeste rekao – novi predsednik, novi selektor. Ali i on ako bude selektor, biće novi selektor. On je završio jedan veoma uspešan period. On i ja se znamo veoma dugo, sarađujemo, sarađivali smo i sada u ovom njegovom mandatu. Možda nismo uvek mogli da damo sve igrače, ali mislim da smo sarađivali konstruktivno. Ja moram da imam drugo rešenje za ne daj bože, uvek imam drugo rešenje, ali sada ne mogu i neću da ga kažem. Meni je prioritet broj jedan Svetislav Pešić. Ako na kraju Kari kaže da neće, rešićemo. Sve ćemo stići skoro na vreme. Rezultat neće trpeti. Nama je potrebna jedna do dve pobede i mi smo se kvalifikovali".