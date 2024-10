Tim trenera Miljane Bojović je već sredinom prve četvrtine počeo da stiče prednost, koja je do kraja tog perioda stigla do dvocifrene brojke. Prednost domaćih košarkašica je u drugoj četvrtini u nekoliko navrata rasla i do 14 poena razlike, ali su gošće ipak na poluvremenu imale jednocifren zaostatak - 40:31.