"Bio je vrhunski radnik i profesionalac. Jako je voleo da trenira. Kod Dražena se znalo kada se naveče ide kući jer ga je ujutro čekao trening. Leti je bio u Šibeniku, kupali smo smo na Jadriji i u Vodicama, ali smo uvek gledali da plaža ima košarkaški teren. Moralo je sve da bude vezano uz košarku. Kada bi se našli u Zagrebu, otišli bi do "Kavkaza" pa do "Saluna". Ali Dražen je živeo kao Spartanac. Nikada nije pio alkohol. A mi ostali smo znali popiti, ne mogu reći da nismo".

"Nismo baš dobro odigrali tu utakmicu protiv Slovenije. On je bio dosta nezadovoljan i nekako neobično nervozan. Rano ujutro smo išli na aerodrom iz Vroclava za Frankfurt. Autobus je dolazio, pogledao sam u Dražena i video da vozač ne obraća pažnju i da malo nedostaje da ga ne udari retrovizorom pa sam viknuo ‘Dražene pazi glavu‘. Znao sam da će Dražen ostati u Frankfurtu. Pre Vroclava smo igrali turnir u Španiji i mislim da smo prespavali u Frankfurtu i to popodne smo trebali nas dvojica da idemo za Minhen, ali je padala jaka kiša i on je rekao da je umoran i da mu se ne da i da će kada se bude vraćao iz Vroclava videti hoće li ostati u Nemačkoj ili se vratiti za Zagreb. Nažalost je ostao. Kada smo sleteli u Frankfurt, svi su znali da on tamo ostaje, a ja sam jedini znao zašto ostaje, odnosno da ide za Minhen i s kime", kaže Vranković.