"Od Partizana uvek očekujem titulu, Zvezdu ne pratim. Uglavnom kada gledam Evroligu to su utakmice Partizana. Ima jako ozbiljnu ekipu. Cilj kluba je plej-of, trebaće vremena. Nadam se da će doći do tri-četiri pobede i da će da se promeni sezona. Ova ekipa je mlada i neiskusna evroligaški gledano, ali je gladna. Vidi se energija. Željni su svi dokazivanja i to je dobro. Prošlogodišnja ekipa je imala jako dobre igrače i po Evropi i po NBA ligi, ali nisu pokazivali toliku enormnu želju kao ovaj tim. Ova ekipa je to nadjačala i to je jedan od većih pluseva", rekao je Pavlović.