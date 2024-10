KK Crvena zvezda savršeno je počela novu sezonu u Evroligi i jedina je neporažena posle tri kola, pa je tako usamljena na prvom mestu na tabeli. To je iznenađenje za mnoge, posebno za one koji su Zvezdi prognozirali lošu sezonu i ni blizu dobra izdanja kakva smo do sada videli.

Između ostalih, specijalizovani litvanski sajt "Basket Njuz" prognozirao joj je deseto mesto, a pred gostovanje Fenerbahčeu u Istanbulu u potpunosti su ih otpisali. Zato su sada urednici i autori podkasta "Urbonus" uputili izvinjenje crveno-belima, nakon što su ih i navijači danima "prozivali" na društvenim mrežama. Zapravo, tek jedan od njih, Gitis Blaževičijus, verovao je da Crvena zvezda može više i zato je "pecnuo" drugu dvojicu kolega.

"Videli smo toliko iznenađenja i nismo ih poštovali u prethodnom podkastu. Ko je sada lider Evrolige? Ko je prvi? Ko je pobedio Fenerbahče, jedini neporaženi? Odgovorite mi!", ponavljao je Blaževičijus svojim saradnicima koji su ga zbog toga pitali da li je obukao i dres Zvezde.

"Ta pobeda je bila poruka svima... Nije to do Fenerbahčea, igraš kako ti protivnik dozvoli. Zvezda je pokazala da zaslužuje više poštovanja. Pokazali su to defanzivom, čak je i Teodosić igrao dobro u odbrani. Baš ima dosta stvari koje mi se sviđaju. Ne znači da ćemo ih videti na prvom mestu u aprilu, ali... Zaustavili su Hauarda na sedam poena, a Boldvina na još manje. Oni su bili među najboljim strelcima prošle godine", kazao je Donatas Urbonas i posebno pohvalio jednog igrača Zvezde: "Obožavam Bolomboja, kad god gledam - igra perfektno. Kad treba neko da se pokaže, uvek je tu. Moćno je počeo meč protiv Marjanovića, pa kad su se približili daje trojku, pa blokada, novi poeni... Igra sjajan početak sezone. Zvezda to treba da proslavi na početku sezone. Skoro da su odigrali savršenu utakmicu, posebno u odbrani".

Augustas Šulijauskas je s druge strane najmanje bio ubeđen od svih da je pobeda u Istanbulu posledica odlične igre košarkaša Zvezde, ističući u prvi plan da je Fenerbahče zakazao.

"Fenerbahče je igrao užasno, ali opet - to ih je Zvezda naterala. Nije samo to, njihove odluke su bile loše, posebno u odbrani, ali i u napadu jer nisu šutirali kada su bili slobodni. Fenerbahče je dobro počeo meč i ne znam jesu li mislili da je to lak meč za njih, a onda jaka i agresivna odbrana. To je njihova prepoznatljiva stvar na početku sezone i to me impresionira. Bolomboj je uništio Marjanovića, igra maestralno u poslednje dve sezone, luksuz je imati ga zaista", poručio je Šulijauskas.

Podsetimo, Crvena zvezda u petak ima priliku da u Beogradskoj areni ode i na 4-0 u Evroligi jer će pred svojim navijačima ugostiti Barselonu. Taj meč je na programu u 20 časova.

Kurir sport / Mondo / Basket Njuz

