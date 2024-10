On je istako da forenzički analitičar nije otkrio ključne dokaze - nije želeo da otkrije da li su testovi krvi u automobilu navodno bili negativni i neubedljivi.

"Nemam ništa sa smrću tog čoveka i tačka. Nisam povezan sa ubistvom. Došao sam kad je već bio mrtav. Evo kako ja gledam na to.... Oduzeo sam njegovoj porodici pravo da ga dostojno sahrani zbog onoga što sam uradio", rekao je Grin u intervjuu za AP koji je dao jednom prilikom u zatvoru u Severnoj Karolini.

Ubistvo Džordanovog oca dogodilo se 22. jula 1993. godine. Džejms se vraćao kući u Šarlot, zaustavio se pored autoputa kako bi se odmorio. Ubijen je dok je spavao, tako što je upucan u grudi. Osuđenici su mu ukrali sat koji je Majkl dobio za titulu prvaka i prsten sa All Star utakmice iz 1986. godine.

Pre nekoliko godina Grin je u razgovoru za "Chicago Tribune" ispričao svoju verziju događaja. On je tada istakao da su Demeri i on te večeri bili u društvu i da je Demeri otišao oko 01:30, a da je on ostao sa prijateljima. Kad se vratio, Demeri je bio van sebe, preklinjao ga je za pomoć. Grin je morao da bira... Da li će okrenuti leđa prijatelju koji mu je bio kao rođeni brat ili će mu pomoći da prikrije ubistvo. Želeo je da dokaže svoju muškost i sve je shvatio kao avanturu. Decenijama se gorko kaje zbog toga.