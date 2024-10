"Pogađali su teške šuteve na kraju meča, to je razlog zbog kojeg su pobedili", kratak je bio grčki stručnjak

"Velika borba večeras, oba tima su želela da pobede mnogo. Bio je to derbi od početka do kraja. Imali smo prednost. Mislim da za naše standarde nije nam dovoljna naša odbrana. Loša odbrana u prvom poluvremenu, primili smo neke lake poene. Utakmica je bila 50:50 do samog kraja, ali su oni pogodili neke teške šuteve i pobedili. Ovo je Evroliga, takmičenje je teško. Nastavićemo da se borimo na svim sledećim utakmicama. Želim da čestitam navijačima na podršci, žao mi je što im nisam dao pobedu", rekao je Sferopulos.