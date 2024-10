Ipak, Viktorova priča daleko je od idealne. Čak naprotiv, osmesi iz beogradske Arene nisu toliko česti jer njega život nije mazio. U porodici njegovog oca, Gorana Stevanovića iz Niša koji živi sam sa troje dece stalna je borba, ćerka Andreja je do sada imala 27 operacija zbog nedostatka kosti potkolenice, a Viktor zbog iščašenja kolena otežano hoda.

- Drugari u školi me često ismejavaju i kažu da treba da kupim novu nogu na kiosku… Tj. nisu mi to drugari - rekao je on i mnogima je doneo suze na lice.