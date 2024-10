"Zvezda je morala da se žali!"

Ono što američki sudija ističe jeste da po pravilniku Evrolige, to nije smelo da se gleda. "Problem je što taj prenos lopte od osam sekundi ne može da se gleda ni po FIBA ni po Evroliginim pravilima osim na kraju četvrtine ili produžetka, odnosno uz zvuk sirene. Sve to što se dogodilo bilo je blizu kraja četvrtine, ali ne na kraju četvrtine kao što se izričito navodi u pravilima. To je trenutak u kom je Zvezda trebalo da protestuje i da bude svesnija da to pravilo ne postoji i da sudije ne mogu da gledaju tu situaciju niti da resetuju sat zbog toga. Da su sudije nastavile i tada da gledaju snimak i insistirale na tome, onda je Zvezda trebalo da uloži zvaničnu žalbu. Trener Zvezde je trebalo odmah da potpiše tu žalbu za zapisničkim stolom."