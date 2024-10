"Sledeće godine najverovatnije Evroliga će brojati 20 klubova. Oni ne žele da menjaju sistem takmičenja, da eventualno imaju dve grupe po deset timova. Dakle, to je 38 kola. Sa 38 kola u jednom zgusnutom kalendaru takmičenja, gde vi imate i jedno veoma jako udruženje igrača koje se pita kada možete da počnete sa treninzima, koliko traje sezona i koliko utakmica možete da imate, vi ćete sigurno doći u konflikt sa prozorima FIBA. Oni su fiksni i zacrtani još 2017. Vi sad imate našeg čoveka Dejana Bodirogu koji je bio na jednoj strani, u FIBA, a sada je u Evroligi. Dakle, tu ne postoji nikakav jaz. Ali jaz je zbog tih FIBA prozora, jer ne postoji mogućnost da se neki mečevi pomere za vikend, zbog jačine nacionalnih prvenstava i federacija koje to ne dozovoljavaju. Ako bi se tu napravio neki kompromis, a na to FIBA ne može da utiče, onda bi sigurno tu bilo manje sudaranja, kao što smo videli u februaru ove godine kada je napravljen pomak", rekao je Sedlaček za Sportklub.