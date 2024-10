"Samo nisam želeo da mi se uskraćujete zadovoljstvo rada u reprezentaciji. Ja želim to da uradim i pomognem i sebi i igračima i košarci kod nas. Samo me pratite i nemojte da mi uskratite zadovoljstvo koje selektor oseća. Desi li se da nisam zadovoljan, neće biti rezultata. Najviše sam razgovarao sa Čovićem i sa novim potpredsednikom Filipom Sunturlićem. Šta mi je Nebojša rekao? A šta on meni može da kaže? On je novi predsednik, formira novi tim, ulazi sa velikim ambicijama i odgovornošću. Nebojša kao Nebojša, možeš o njemu da pričaš ovako i onako, ali iza njega su rezultati. Ima način kako stiže do rezultata. I njemu treba pomoć. Ne samo moja, već i košarkaške Srbije," dodao je Pešić za Magazin Oko.