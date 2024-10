Zbog toga će on pauzirati od četiri do šest nedelja, ali je i to ogroman problem za Zvezdu jer će u tom periodu odigrati veliki broj utakmica, te nije isključeno da uprava reaguje i dovede još jednog centra kao podršku Plavšiću i Mitroviću. Ako Bolomboj bude pauzirao četiri nedelje propustiće ukupno deset utakmica (šest u Evroligi i četiri u ABA ligi) te će se vratiti na teren za duplo kolo u kom crveno-bele očekuje prvi večiti derbi protiv Partizana (21. novembar) i meč protiv Bajerna u Beogradu (29. novembar).