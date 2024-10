"Igramo bez Džoela, a kako sam rekao prošle nedelje nismo bili na tržištu ali sada je ova povreda bila okidač. Sve vreme smo pratili tržište da bismo bili spremni za neočekivano i nažalost to neočekivano se desilo. Kao što sam rekao za nas je okidač bila Džoelova povreda i mislim da je naš menadžment pokazao sjajnu reakciju kada su počeli pregovori o Petruševu. Mogu da kažem da smo u poslednjim koracima da to završimo sa Olimpijakosom. Očekujemo da je spreman, treba mu nekoliko dana da nauči sistem, odbranu i napad, ali biće odmah u našem sistemu. Bitno je imati domaće igrače, gde god dođem pokušavam da imam najbolje igrače iz te države. Veoma sam srećan što je Filip sa nama i mislim da je on igrač koji će nam pomoći da postignemo ciljeve", rekao je Sferopulos na treningu crveno-belih pred put u Madrid, neposredno pre nego što je klub ozvaničio povratak reprezentativca.