- Bilo je sjajno. Osvajao sam titule, proveli smo dobro vreme zajedno, naporno radili… Igrao sam sa nekim igračima protiv kojih sam igrao čitave karijere i to je bilo zabavno. Svakako, bio je blagoslov igrati za Crvenu zvezdu. Definitivno sam zahvalan za vreme koje sam proveo tamo. Dali su mi priliku da se vratim na teren, pre toga sam samo trenirao i oporavljao se, a onda sam dobio priliku da igram sa odličnim igračima i osvajam titule.

- Često sam igrao protiv Teodosića, bilo je lepo konačno nositi isti dres kao on. On i Ljulj su među najinteligentnijim i najiskusnijim igračima u Evroligi. Nije im potrebno mnogo da uvek načine saigrače boljim - zaključio je on.