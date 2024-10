"Uzbuđen sam jer sam se vratio na teren sa momcima, jer smo pobedili, pa i što sam pomogao ekipi da nastavi ovo dugačko putovanje na kom smo zajedno ove sezone. Mnogo mi je falilo da igram. Volim košarku. To je moj ‘izlaz’, moja ‘terapija’. Samo što sam ponovo tu i takmičim se… Osećaj je sjajan", rekao je košarkaš crno-belih u razgovoru za "Meridian sport".

"Mislim da se to nikada pre nije dogodilo. Da odeš i vratiš se u istoj godini. Na neki način je bilo i kul biti deo svega toga. Ali, to je sada gotovo. Moj fokus je na Partizanu. Ne želim da bilo šta to remeti. Samo hoću da nastavim da napredujem svakog dana. Sada sam tu, trudim se da uhvatim ritam sa ostalima. Carlik Jones će se vratiti uskoro, pa da svi zajedno nastavimo u ovom rolekosteru kroz sezonu. Da idemo u pravom smeru", kaže Vašington i dodaje: