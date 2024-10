Bio je to na neki način nagoveštaj svog zla koji je 1990-tih zadesio tadašnju Jugoslaviju.

"To je situacija koju možemo da interpretiramo različito. Objektivno, to nije bilo gaženje simbola jedne države koja je kasnije nastala, dogodilo se u trećoj državi kada smo svi bili zajedno. I da se bilo koja druga zastava tada tu pojavila isto bi se dogodilo. Posle svega toga nije lako objasniti ljudima. Priča se i dan-danas da je to bio njegov udarac na hrvatsku državu i na hrvatsku zastavu što nije tačna interpretacija. Bio sam tamo i sve sam video. Znam da bi se dogodilo i sa bilo kojom drugom zastavom da se tu pojavila", rekao je Paspalj za Večernji list.