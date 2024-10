Razmotrio je bivši košarkaš i ostale momke na poziciji pleja. "Vasilije Micić je dobar igrač, igra u NBA, ali se vratio Lamelo Bol, konkurent na njegovo mesto. Teo? To je gotovo. Za to vreme što je on trebalo da provede na terenu, imali smo možda i boljeg, jačeg i bržeg, što je Avramović. Bio je mag, fenomenalan igrač, iako fizički nije bio na tom nivou, ali je zahvaljujući košarkaškoj inteligenciji postigao to što je postigao", rekao je Lončar.

Dakle, prednost se daje mladim igračima, ali kojim? "Vratio se Pokuševski iz NBA lige, nema ga nigde. Da li je to adaptacija, da li je to nedostatak košarkaške inteligencije, ne znam još, videćemo. Mali Topić još nije to što treba da bude. Imamo nekih igrača koji će igrati u NBA. Vukčević? Iskreno, on je u Vašingtonu, ali to je nedovoljno. On nema nikakvog iskustva, ni igračkog, ni životnog. On je mlad dečko koji tek može da bude nešto, ali po karakteru nije igrač koji može da nosi neku ekipu".