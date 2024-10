- Sve ćemo rešavati kao i do sada kroz razgovore sa Željkom Obradovićem i Janisom Sferopulosom, trenerima Partizana i Crvene zvezde, pa da vidimo šta mogu da ponude. Kalendar je tako hteo, njih očekuje izuzetno važan meč, pa sve se to mora uzeti u obzir. Generalno, još uvek je rano da bilo šta kažem na tu temu, jer pored specifične situacije oko poklapanja utakmica, uvek se moraju uzeti u obzir povrede i bolesti. Do 11. novembra se mora poslati definitivan spisak košarkaša za kvalifikacione duele sa Dancima 21. u gostima i tri dana kasnije u Beogradu. Za sada je poslat preliminaran spisak sa 26 imena, ali nam sigurno nije potrebno toliko igrača. Moramo da vodimo računa o svemu, odnosno da čekamo do poslednjeg dana zbog već pomenutih okolnosti - kaže Pešić za Sport klub, pa dodaje: