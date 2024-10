„Izuzetna mi je čast i zadovoljstvo što sam ovde i što prisustvujem ovom događaju. On je sigurno najbitniji čovek u istoriji jugoslovenske i srpske košarke. Pričati koliko je on učinio za mene i koliko sam tu gde sam zahvaljujući njemu, to je nesporno. Ali ima drugi deo priče o Profesoru kao čoveku sa kojim je bilo zadovoljstvo pričati o svemu, o životu. Uticao je na mene kao igrača, trenera i kao ličnost, u krajnjem slučaju. Nemam reči da mu se zahvalim. Legendarni Profesor je zaslužio da se ova hala zove po njemu i drago mi je da imamo i njegovu bistu. Nadam se da će sećanje na njega živeti još dugo, a mi svi kad pričamo misli uvek idu ka njemu. Niko nije rekao da legat profesora Nikolića nije nešto što je neizmerno i što će ostati svima nama i budućim generacijama da uče i da čuvaju njegovo poštenje, jer je to bio najpošteniji čovek koga sam ja znao. Hvala mu na svemu što je uradio za mene i sve nas iz košarke iz ove zemlje“.