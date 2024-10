Kasnije sam sa profesorom Acom Nikolićem sarađivao i na formiranju Košarkaškog kluba FMP. On je bio savetnik u klubu 1996. i 1997. godine, što je odmah rezultiralo prvim trofejom 1997. godine u Nišu, kada je trener bio Momo Milatović. To je bio prvi trofej, nacionalni Kup koji je FMP osvojio.

Profesor nije bio rodonačelnik „jugoslovenske košarke“, već vizionar koji je nakon boravka u SAD 1963. godine uzeo sve najbolje iz američke košarke i implementirao to u našu, čime je stvorio jedinstven stil protkan brojnim anegdotama, posebno o metodičnosti, ali i spartanskim zahtevima velikog profesora. Sve to zajedno donosilo je na kraju brojne titule, pehare, pobede, igrače i trenere, jer profesor Nikolić nije čuvao svoje znanje za sebe, već ga je delio svima koji su to znanje hteli da upiju.

Profesor Aca Nikolić dobio je na 100. godišnjicu rođenja u svojoj hali i bistu koja će svakoga namernika i zaljubljenika u košarku podsetiti na veličinu tog čoveka i neraskidivu vezu sa našom košarkom koju je velikim delom i stvorio, jer koliko god se košarka menjala, evoluirala, ne smemo da zaboravimo dve stvari: u osnovi to je ista igra sa istim zakonitostima i pravilima, onim pisanim i nepisanim koja važe. A profesor je sve to precizno primenjivao uz obavezan štos i neki jedinstven dodatak. I drugo, ne zaboravimo da je u pitanju vizionar koji je gledao ispred svog vremena i to decenijama. Tada 70-tih godina prošlog veka, možda je mnogima delovalo da profesor ne zna šta priča kada je na jednom predavanju kao trener govorio da će košarka 21. veka biti takva da će svi igrati sve i biti viši od dva metra. Dakle profesor je video već tada kuda ide ova igra: plejmejkere više od dva metra, Novickog, Jokića, Divca, Sabonisa, kao igrače prefinjene tehnike i mekane ruke kao kod bekova i mnogo toga što je tada mnogima bilo neshvatljivo. To se zove vizionar.