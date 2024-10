Viktor ima problem sa nedovoljnim lučenjem hormona rasta i iščašenje desnog kolena, pa ima dva aparata. Tačnije stege, na potkolenici i na natkolenici. Sam ih podešava da bi lakše i uz pomoć štake hodao, a osim do škole svaki dan penje se i do stana na petom spratu, jer u zgradi nema lifta. Osam godina prima terapije, a imao je i tri operacije u Rusiji.

- Na času fizičkog me drug, u stvari nije mi drug, gurnuo pa sam i ruku bio polomio... A, ostali me u školi zadirkuju, kažu mi: "Idi kupi nogu na kiosku" - otkrio je Viktor Stevanović.

"Obaveštavamo javnost da je za porodicu Stevanović iz Niša do sada upisano 2.004 namenske donacije, ukupne vrednosti od 72.251 evra, uz dodatnih 58.896 evra prikupljenih preko Instagram fandrejzera, što očekujemo da bude uplaćeno u toku novembra. Iako zbog velikog priliva još nismo stigli da unesemo sve donacije, već sada možemo reći da je ovo najuspešnija kampanja Humanitarne organizacije Srbi za Srbe do sada i da će Stevanovići sigurno dobiti novi dom, iako su nekretnine u Nišu dosta skuplje od onih koje smo do sada obezbeđivali u drugim mestima. Porodica će za nekoliko dana privremeno biti smeštena u stan, obezbeđen zahvaljujući anonimnom donatoru, u kojem će ostati dok ih ne uselimo u novu kuću. Zbog velikog broja ljudi koji su hteli da daju doprinos baš ovoj akciji, održaće se u narednom periodu još nekoliko humanitarnih događaja. Sva sredstva koja budu ostala na kraju akcije preusmerićemo na druge ugrožene porodice, jer trenutno imamo više od 100 akcija u toku. Novi presek biće urađen u toku sledeće nedelje. Takođe, naglašavamo da je više stotina ljudi izrazilo želju i direktno da pomogne porodici na razne načine."