"U kojoj meri je odlučilo utakmicu? Utakmica se završila sa dva poena razlike, mislim da su tri-četiri odluke direktno uticale. Lakat u zube... Kako da doživim kad me neko udari laktom u zube? Umesto nesportske kao što se svira sada, danas u Evroligi, i našeg poseda dobijemo koš i bacanje. Dakle to je tri poena za njih, umesto potencijalnih dva ili četiri ili pet za nas. To je odluka od sedam-osam poena. O čemu dalje pričamo? Posle Nedović čist alej-up baca za Plavšića, svira se neki faul u napadu. Udarac je u stranu čoveka, ja nisam video nikad u životu da se na taj način odlučuje utakmica. I to je još dva poena... O čemu dalje da pričamo. Tehnička, sve te stvari... Nije moj posao, ali dosta, dokle više, svake godine se ponavlja. Treba da budemo bolji 15 razlike da bismo pobedili dva. Nije fer. I onda posle dođemo platimo milion evra i igramo sledeće godine da bi nas opet krale sudije", zaključio je Kalinić.