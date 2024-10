Crno-beli su u Beogradu izgubili od Monaka rezultatom 79:74 i sada su na učinku od dve pobede i četiri poraza.

"Apsolutno je jasno da smo imali različite delove utakmice, prvo poluvreme bez reakcije i bez koncentracije, a drugo me čini zadovoljnim, ali mali detalji su odlučili. Čestitam Monaku na jako važnoj pobedi", rekao je Obradović.

Dodao je da je igra u drugom poluvremenu bila bolja.

"Bilo bi dobro da igramo tako. Rekao sam da nam je koncentarcija bila na drugim stvarima koje nisu bitne. To igrači moraju da shvate. Kad smo postavili utakmicu, shvatili smo da je nešto važno u igri Monako njihov ofanzivni skok i igra jedan na jedan, to smo branili slabije u prvom poluvremenu, a onda bolje. Na kraju su mali detalji odlučili, na jedan razlike smo imali izgrađen šut Bonge iz ćoška. Pogodak ili ne pogodak dovodi do kosekvenci. Na kraju smo izgubili utakmicu, ali trebalo bi da vidimo sve te dobre stvari iz drugog poluvremena i insitiramo na tome", rekao je Obradović.

Otkrio je šta je rekao igračima na poluvremenu.

"Upravo ovo što sam rekao vama – da koncentracija ne treba da bude na nekim drugim stvarima. a da oni imaju koncentracije na pogrešne stvari i da treba da igraju košarku. Mi smo neke stvari pripremali i to je to. U Evroligi se igra na jednu loptu, i sad je tako bilo. Treba da poštuješ to i na početku i na kraju. Bilo je ishitrenih šuteva u prvom poluvremenu, drugo neuporedivo bolje, bilo je tu situacija... Šta je, tu je. Idemo dalje".

Partizan je izveo 13 slobodnih bacanja, Monako 26, a razlika je bila posebno velika u prvom poluvremenu

"Razlika je velika, kako i zbog čega – ne znam. Posledica toga je ono što sam rekao, njihova igra jedan na jedan. Mnogo toga, mnogo izolacije, kad smo odigrali bolje u drugom poluvremenu, na kraju smo ih pobedili u skoku, ali slaba vajda. Nije dobar pogodak da smo imali 11 izgubljenih lopti, a oni 7-6, kad se pogleda šut, naš bolji od njihovog, ali su imali veći broj poseda i to se ogleda u mnogo većem broju slobodnih bacanja".

Zadovoljan je igrom Marija Nakića.

"Ja o Mariju pričam odavno, on igra na nivou konstantnom, doprinosi u mnogim segmentima, biće važan igrač. Pričao sam da u njega imam maksimalno poverenje, učestvuje svuda i biće sve značajniji igrač Partizana".

Poraz od Monaka je drugi uzastopni u Beogradu, pošto su crno-beli u prethodnom kolu izgubili od Virtusa.

"Šta ćemo da radimo? Direktno na giljotinu ili šta? Ko je planirao, naravno da nismo planirali, nema plana. Ovo je Evroliga, igraš protiv sjajnih protinika, igraš i planiraš da daš sve od sebe. Ekipa u prvom poluvremenu nije davala sve od sebe. U drugom jeste, to je to. Imamo dve na strani, nema to veze, ovo je Evroliga i svako svakog može da pobedi i to se vidi na tabeli. Nema lakih, sve se igraju, ne znam da je neko nekoga dobio lako. Barselona je dominirala protiv Efesa, sve su teške utakmice. Nastavljamo da se borimo, šest kola je tek prošlo, a ima još 28. Nije još samo dve, već još 28", zaključio je Obradović.

