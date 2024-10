To je bila kap koja je prelila čašu, pa su sa Malog Kalemegdana izveštajem na klupskom sajtu i naslovom "Bruka i sramota u Kaunasu" stavili do znanja šta misle o utakmici i suđenju.

Ni Janis Sferopulos nije ostao miran. On je još tokom utakmice uložio žalbu na odluku sudija i objašnjenje , nakon što je Alen Smailagić udario laktom u lice Nikolu Kalinića i za to dobio faul, da tokom gledanja snimka nisu videli nameru Smailagića da udari Kalinića.

"Uz sve greške koje smo pravili i promašena slobodna bacanja, izgubljene lopte, sve to uzimam u obzir, ali jednostavno su neke situacije bile očigledne. Gledam klupu Žalgirisa i vidim da i oni vide da je faul u napadu, organizuju već odbranu, sudija donese totalno suprotnu odluku. Onaj moj faul u napadu, to je stvarno... To je minimalan kontakt bio, ja sam ga i rukom malo zakačio, on je čovek pao kao voz da ga je pokosio. On je pokušao da izvuče faul i uspeo je. Ko god misli da je to faul u napadu, taj nema pojma o košarci. Tri četvrtine su sudili ono što treba, nisu se puno mešali u gluposti i zadnjih pet minuta... Skandal, stvarno skandal", poručio je bek crveno-belih.