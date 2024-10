Umesto da Crvena zvezda sada ima skor 5-1 i bude na čelu tabele Evrolige, crveno-beli sa tri pobede i tri poraza nalaze se na 12. poziciji. I to ne zato što je neko bio bolji od njih, već zato što su ih u utakmicama protiv Barselone i Žalgirisa surovi i okrutno odradili ljudi u narandžastom. Ono što su uradili Robert Lotermozer (Nemačka), Mikele Rosi (Italija) i Vasiliki Caruha (Grčka) protiv Barselone bilo je blago, u odnosu na "suđenje" Žozefa Bisanga (Francuska), Serža Silve (Portugal) i Tomaša Travickog (Poljska) koji su delili nepravdu u Kaunasu.

I navijači KK Partizan imaju šta da kažu na suđenje protiv njihovog kluba. Nije to bilo toliko brutalno i očigledno kao protiv Crvene zvezde, ali je bilo dovoljno da tas prevagne na drugu stranu. I tu su ljudi u narandžastom vodili glavnu reč, a ne bi smeli. Setimo se problematičnih odluka protiv Virtusa u režiji sudijske trojke Migel Anhel Perez (Španija), Huan Karlos Garsija (Španija), Kristaps Konstantinovs (Letonija), ili od sinoć protiv Monaka, kada su meč vodili Emilio Perez (Španija), Joanis Foufis (Grčka) i Karlos Kortez (Španija).

Poklonici košarke u Srbiji s pravom su se zapitali kakva je uloga Dejana Bodiroge kao prvog čoveka Evrolige u ovom takmičenju. Da li on može da zaštiti interse srpskih klubova? Ne treba Dejan Bodiroga da se ponaša kao Đordi Bertomeu , koji je na sve načine pomagao španske klubove, već da jednostavno iskoristi svoj autoritet da Crvena zvezda i Partizan dobiju pošteno suđenje, da se pobednik odluči na parketu, a ne za nekim stolom. Zvuči neverovatno, ali deluje tako, da izvršni direktor Evrolige Paulijus Motejunas ima daleko jači uticaj u organizaciji od Bodiroge. Žalgiris ne samo da ima domaćinsko suđenje, već se tom klubu čini, a sve preko srpskih ekipa. Znamo da su se Litvanci bunili na arbitražu protiv Olimpijakosa. Pa, zar je onda moralo sve da se prelomi preko Crvene zvezde. Verujemo da je to znao i Bodiroga, kao što je znao i Motejunas. Mogao je da učini nešto.

Mi koji smo malo stariji dobro se sećamo kakvu je misiju imao nekadašnji generalni sekretar FIBA Borislav Stanković i kakav je patriota bio. Koliko je legendarni Bora učinio za KK Partizan 1991. i 1992. godine, kada su politički moćnici želeli da izbace taj klub iz takmičenja. Iako je bio osvedočeni zvezdaš, nije dozvolio da ga klupska pripadnost zaslepi. Učinio je sve da Partizan nastavi takmičenje, pa su crno-beli bili domaćini u španskoj Fuenlabradi i na kraju stigli do svoje jedine titule prvaka Evrope. Činio je naš Bora Stanković i dalje za srpsku košarku, kada je osmislio poseban kvalifikacioni turnir posle ukidanja sankcija našoj zemlji 1995. godine, da naši košarkaši dođu do Evropskog prvenstva. Odradili su kvalifikacije u velikom stilu, a onda u epskom finalu savladali Litvance i doneli narodu toliko željenu titulu. I Dejan Bodiroga bio je deo tog tima.

Verujemo da sve ovo navedeno zna Dejan Bodiroga. Verujemo da je svestan svoje moći, uticaja i autoriteta u Evroligi. Verujemo i da shodno njegovom karakteru nije ni pomislio da bude fikus u rukama pojedinih političko-košarkaških moćnika. Ne sumnjamo u njegov patriotizam i rodoljublje. Srbija je bila, jeste i biće košarkaška velesila. To je tako, to su činjenice i to mora da se poštuje. Košarkaši Crvene zvezde i Partizana svojom reputacijom, istorijom, ulaganjem i atmosferom koju prave njihovi navijači na utakmicama Evrolige, ne zaslužuju potcenjivački odnos ovog takmičenja prema njima. Srbija je uz Španiju, Francusku, Grčku i Italiju košarkaška sila koja evropsku košarku čini jakom i konkurentnom velikoj NBA ligi.