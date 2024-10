- To je bilo u prvih deset ili 15 utakmica koje su bile veliki izazov za mene, sećam se da je moj prvi šut u NBA ligi, protiv San Antonija, bio "er bol". Bio sam tako nervozan. Konkretno, ima jedna utakmica protiv Portlanda kada je Majk Danli bio trener i imali su sastav od puno dobrih igrača. Rašid (Valas, prim. aut) je igrao krilo, ušao sam sa klupe i trebalo je da ga čuvam. I to nije bio onaj momenat kada ulazite samo u igru, već mi je rečeno: Idi pravo na ovog momka. On se postavi, okrene i šutne preko mene, tako je bilo dva ili tri puta, pa sam brzo bio nazad na klupi. Verovatno se svima dešavalo, NBA je drugačija liga i to shvatiš kada vidiš brzinu, fizikalije...

- Da vam malo približim kako funkcionišu evropske košarkaške lige, sve se zasniva na finansijskoj situaciji klubova. Ako oni imaju veliki budžet, dovode najbolje igrače. Tokom devedesetih je Grčka bila u odličnoj finansijskoj situaciji i većina klubova je imala novac. Igrao sam protiv Dominika Vilkinsa kada sam imao 17. On je menjao igru, iako je bio na kraju karijere, doneo je prvu titulu Evrolige Panatinaikosu i sada imaju još pet ili šest. Igrao sam protiv Gzavijera Mekdenijels, protiv još sjajnih Amerikanaca, ne znam da li se sećate Entonija Banera... Mislim da je to bila priprema za mene da razumem atleticizam, kako će to izgledati, ali izazov i ponavljam, pritisak da igram dobro. Sećam se prvog plej-ofa sa Sakramentom kada me je novinar pitao da li osećam pritisak, odgovorio sam mu: Ne, ne osećam, zašto bih? Osećam pritisak utakmice, ali je pritisak kada vlasnik kluba dođe u svlačionicu pred meč i kaže da ako izgubimo, nećemo biti plaćeni. To je pritisak. I to se tada dešavalo, čak se i danas dešava, ne toliko, ali se dešava. Igrao sam u arenama gde je bilo dozvoljeno pušenje, gde su treneri pušili... To je sve bilo deo moje karijere i srećan sam jer sam pronašao košarku, blagoslov je, smatram se srećnim jer sam u ovome. Verujem da delimo taj osećaj, jer je izuzetno teško uspeti na ovom nivou, još teže ostati. Smatram se srećnim.