- Je***u im majku tim sudijama, aktiviraću se i idemo do Haga. Mi smo zemlja košarke, go*na jedna, bre. Sedam dana ranije ojade nas protiv Barse. I Partizana ojade. Aktiviraću se i je***u im mamu u ULEB ligi, toj go*narskoj ligi – rekao je Slavnić za Maksbetsport.

- Dejan Bodiroga, ko je to? Je li taj Srbin? U čemu je štos? Koji su ku*ac uveli onaj VAR? Opet donesu pogrešnu odluku. Ta trojica su krš sudije, možda i nisu namerno pokrale. A nekako su krš samo protiv Zvezde? Koliko sam čuo, bio je dobar igrač taj Bodiroga. Pevali smo mu, a sad šta ćemo? Sjebo je slogan: “Mi imamo našeg boga, ime mu je Bodiroga”… Kad budemo imali našeg čoveka, biće poštenije. On se neće posvađati ni sa kim. Voli da putuje, beži od kuće, pa se uhvatio te funkcije. Briga ga da se oglasi. Budi pošten, ne moraš za nas da budeš. Zabole ga za druge, on je partizanovac, a i njima je je*ao majku.