Srpski klubovi su upisali poraze u šestom kolu Evrolige - Crvena zvezda poražena je od Žalgirisa u Kaunasu, Partizan je u Beogradu izgubio od Monaka, a utisak je da su sudije imale važnu ulogu na oba meča. Crveno-beli grme nakon što je tim Andree Trinkijerija stigao do pobede, Partizanov stručni štab dobio je tehničku zbog ukazivanja na očigledan propust, a situacija se ne dopada ni Nebojši Čoviću.

"Suđenje je bilo skandalozno. Još uvek ne mogu da donesem konačan zaključak zašto se to događa. Razumem da sudije greše, kao i svi živi ljudi, ali ne razumem zašto postoje tendencije, što se juče zapravo videlo. Vreme će da pokaže ko to radi, zbog čega se to radi, da li iza toga stoji nekakva strategija i eventualno gde se prave takvi dogovori", započeo je razgovor za "Informer" Nebojša Čović.