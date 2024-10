"Mi smo klub koji je potpuno finansijski stabilan i u budućnosti moramo da razmišljamo da se napravi velika košarkaška dvorana koju će eventualno da dele Partizan i Crvena zvezda. To su dva kluba stalni članovi Evrolige i to je veoma važno za državu. Ovo je zaista velika anomalija, naša šteta je 300.000 evra što smo protiv Monaka igrali u "Pioniru". Sa jedne strane to je veliki reputacioni problem za nas i naš navijače koji su pošteno platili kate za nivo 400. Moramo trajno da rešimo ovaj problem," rekao je Mijailović za Sportklub.