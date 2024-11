„Ajmo klubu za koji navijam šta god da se desi ja ću tebe i dalje voleti kao i tog petka 13. septembra 1991. kad sam došao i upoznao jednu novu kulturu gde se ne navija nego voli. Kultura kluba za koji navijam je ta da smo mi familija bez obzira na poraze ili pobede. Ali meni kao nekom ko je bio u sportu koji volim od 1991. pa sve do 2018. neće biti jasno kako neko ne može to da oseti. Da oseti tu energiju koju odgovorno tvrdim nema nigde na svetu,“ napisao je Varda na svom Instagram profilu i dodao:

„Da li u tom klubu bilo dva ili deset stranaca ja ću i dalje da te volim. Samo možda neko treba reći i preneti tim strancima (a znam kako je to kad si stranac jer sam i sam to bio više od 15 godina i igralo se sa 100% svaka utakmica jer nije bilo kao danas ja imam ugovor i zaštićen sam nego odigraš dve loše i pakuj kofere) da se niko ne ljuti zašto smo izgubili da li jednu li deset utakmica nije problem! Problem je samo ako je kao danas da se izađe na teren sa velikim bolom u …. e to je ono što mi ne volimo!“