"Rekoh: 'Majk, ovo je veoma čudna priča, ali dobro. Ako se Motli plaši može da ostane u Beogradu i igra samo Evrokup mečeve. Tim je i više nego talentovan za domaći šampionat, čak i bez njega'. Situacija je postala veoma bizarna, agent je pričao da on to ne želi, dok sam ja bio u čudu. On ima ugovor. Nije najplaćeniji, Beverli zarađuje više, ali je u samom vrhu. Rekao sam da to nema smisla, međutim, dobio sam odgovor: 'Motli sutra odlazi, nemaš izbora. Možeš da sarađuješ sa mnom da nađemo rešenje'".