"Prvi put će igračice koje nisu imale vodeće uloge preuzeti svu moguću odgovornost. U prošlosti su pored sebe imale neke starije igračice da im čuvaju leđa, ali sada to nije slučaj. Mnogo je teško i mnogo je neizvesno, i mi ćemo znati kako sve to izgleda tek u četvrtak kada utakmica počne", navela je Maljković, a preneo Košarkaški savez Srbije.

"Dodatni problem je i što su sve rasute po svetu i što mali broj njih ima vodeće uloge u svojim klubovima. Ipak, one zasužuju svaku pohvalu za rad i trud, i to je razlog zašto ih treniram i zašto ih vodim. Suvišno je pričati da li ja verujem u njih. U četvrtak one moraju da pokažu da veruju u sebe, baš onoliko koliko ja verujem u njih zbog tog ogromnog rada i truda koje ulažu", dodala je Maljković.