Za slavni klub je nastupao od 2004. do 2011. godine i osvojio je dve šampionske titule, a u svojoj poslednjoj sezoni u timu iz LA bio je i proglašen za najboljeg šestog igrača u ligi.

Pre nekoliko godina idao je autobigrafiju pod nazivom "Od tame do svetla" u kojoj je otkrio da je gotovo sav novac koji je zaradio igrajući za Kliperse, Lejkerse, Majami i Dalas spiskao na drogu i žene.

"Kada bih morao da izračunam koliko sam potrošio na drogu, to bi bio iznos od oko 100.000.000 dolara", rekao je svojevremeno Odom.

Bivši as Lejkersa 2015. godine bio je na ivici smrti, nakon što su ga u jednom bordelu u Nevadi pronašli drogiranog bez svesti. Nekoliko dana je bio u komi, jedva je ostao živ.

"Sve mi se to dogodilo dok sam bio u komi. Lekari mi govore da hodajuće čudo", otkrio je Odom

"Nasledio sam to od oca. I on je bio zavisnik. Dobio sam njegov gen. Stvari su se pogoršale kada mi je umro šestomesečni sin. Bio je to najgori trenutak u mom životu, potonuo sam."