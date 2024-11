Međutim za sve ono što je košarka danas moramo zahvaliti čoveku koji je izmislio ovaj sport. On je podario svetu jedan od najlepših, najpopularnijih i najatraktivnijih sportova, u kom uživaju mnogi.

Nejsmit je rođen 1861. u kanadskom gradiću Almantu, država Ontario. Njegovi roditelji su imali želju da njihov sin postane sveštenik, te je on čak i završio teologiju. No njegova interesovanja su išla u drugom smeru. On je voleo sport i bavio se njime pa je kasnije postao i univerzitetski profesor fizičkog vaspitanja.