"Nikola Jokić, mislim... To je jedna od najkompletnijih partija koju sam video da je odigrao - 23 poena, 20 skokova i 16 asistencija. Ali, imao je i osam presečenih lopti, dve ukradene lopte i dve blokade. Bio je najbolji odbrambeni igrač utakmice. Mislim da je bio izvanredan", rekao je oduševljeni Meloun.

"Ne moraš biti vrhunski atleta da bi bio dobar defanzivac. Nikola Jokić ima neverovatan IQ. Ima najbolju anticipaciju koju sam ikad video, i ima želju i volju da pobeđuje. On je stub naše odbrane. Prošle godine smo bili u top osam odbrana. Mislim da je on sjajan defanzivac i mislim da je to dokazao iznova i iznova", rekao je trener Nagetsa.