Poznati srpski trener i analitičar, Vlade Đurović se u emisiji ''Arena basket'' na TV Arena sport posvetio i Partizanovom porazu od Pariza (74:71).

''Partizan - stvarno ne znam već koji put... Ni među ovih 14 koji su letos došli nema igrača odluke. Ovaj mali Džons je dobar, ali mu je šut za tri poena slabiji. Šut iz driblinga je dobar, prodor fantastičan, ali šut iz mesta, pogotovo za tri poena je loš. Mora to mnogo da vežba.Marinković se čekao i odigrao je najbolju utakmicu do sada, ali je uprskao kada je posle Željkovog tajm-auta dao loptu direktno protivniku u ruke i on daje koš''.

Da li je trener Željko Obradović mogao nekako drugačije da reaguje posle te Marinkovićeve greške?

''Šta možeš da uradiš, gotovo je, jedan minut do kraja, ali to je sve poremetilo. Bilo bi drugo da je Partizan počeo taj napad sa 'plus jedan', nego što je počeo sa 'minus jedan'''.

Frenk Nilikina je, kao i protiv Virtusa imao šut za pobedu, ali je opet bio neprecizan.

''Ovaj dečko Nilikina, svaka mu čast. On je već promašio jedan šut za pobedu, ali ponovo je bio sam. A zašto je bio sam? Možda protivnik i hoće da on bude sam. Možda su tako i skautirali. Bolje on nego neko drugi.Ali, nije samo on kriv, promašio je i Lundberg dva zicera, promašio je i trojku. Ne znam, nešto ne štima, novi tim je potpuno. Ja sam ranije kritikovao Pantera, sad nema ni Pantera, ni Ledeja, došli su drugi igrači, ali nešto opet isto se nastavlja''.

Može li Partizan makar do plej-ina?

''Pazite, 2-6 ima Partizan, a poraz od Virtusa najviše boli. Partizan mora da ih dobije u Bolonji, mora da dobije i Armanija u Milanu, mislim i Bajerna, možda i još neki skalp da skine, a da kući sve dobija da bi se plasirao u plej-of.

Da bi ušao u deset, treba mu mnogo pobeda''.

Sledi duplo kolo, u Beograd dolaze Barselona i Armani.

''Partizan bi morao dve da dobije, jer nema pravo na kiks, ali vrlo je to teško'', zaključio je Đurović.